Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: GaziantepHakemler: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker TakpakGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Oğuz Ceylan, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Kerim Avcı (Dk. 74 Erhan Çelenk), Mehmet Erdem Uğurlu, Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Kenan Özer), Sow (Dk.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker Takpak
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Oğuz Ceylan, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Kerim Avcı (Dk. 74 Erhan Çelenk), Mehmet Erdem Uğurlu, Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Kenan Özer), Sow (Dk. 67 Poepon)
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin, Gökhan Kardeş, Emre Öztürk, Uğur Akdemir, Metin Yüksel, Onur Ramazan Toprak (Dk. 80 Ajeti), Mehmet Güven (Dk. 69 Onurcan Güler), Aykut Uluç (Dk. 89 Cenk Güvenç), Oltan Karakullukçu
Gol: Dk. 85 Gökhan Alsan (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 42 Sow, Dk. 60 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 73 Onurcan Güler, Dk. 78 Metin Yüksel (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.