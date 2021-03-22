Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı
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Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı

22.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:06

Portekiz 2. Lig'de oynanan Varzim-Mafra maçında atılan gol sosyal medyaya damga vurdu. Varzim'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta kaleci Ricardo Nunes'in golü izleyenlerin ağzını açık bıraktı. 38 yaşındaki kalecinin gerçekleştirdiği degaj golle sonuçlandı.

Portekiz 2. Lig'de Varzim, Mafra'yı ağırladı. Maça Varzim kalecisinin attığı gol damga vurdu. Tecrübeli kalecinin kullandığı degaj golle sonuçlandı. Sosyal medyaya damga vuran gol, izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı.

KALEDEN KALEYE GOL

Mücadele 2-0 Varzim üstünlüğüyle sonuçlandı. Varzim'in golleri 37. dakikada Nelson Agra ve 53. dakikada kaleci Ricardo Nunes'ten geldi. Nunes'in gerçekleştirdiği kale vuruşu golle sonuçlandı. 38 yaşındaki kalecinin golü sosyal medyaya damga vurdu.

Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı
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