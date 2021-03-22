Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı
Portekiz 2. Lig'de oynanan Varzim-Mafra maçında atılan gol sosyal medyaya damga vurdu. Varzim'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta kaleci Ricardo Nunes'in golü izleyenlerin ağzını açık bıraktı. 38 yaşındaki kalecinin gerçekleştirdiği degaj golle sonuçlandı.
Portekiz 2. Lig'de Varzim, Mafra'yı ağırladı. Maça Varzim kalecisinin attığı gol damga vurdu. Tecrübeli kalecinin kullandığı degaj golle sonuçlandı. Sosyal medyaya damga vuran gol, izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı.
KALEDEN KALEYE GOL
Mücadele 2-0 Varzim üstünlüğüyle sonuçlandı. Varzim'in golleri 37. dakikada Nelson Agra ve 53. dakikada kaleci Ricardo Nunes'ten geldi. Nunes'in gerçekleştirdiği kale vuruşu golle sonuçlandı. 38 yaşındaki kalecinin golü sosyal medyaya damga vurdu.