Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali
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Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali

Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Stat: Eskişehir YeniHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinIsparta 32: Murat Can Yıldız, Semih Üstün, Emir Kaan Gültekin (Dk. 119 Kemal Ünal), Serdar Ümit Deniz (Dk. 99 Muhammed Çoban), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır, Mustafa Diler (Dk. 46 Mustafa Acar), Kerem Pala (Dk.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Isparta 32: Murat Can Yıldız, Semih Üstün, Emir Kaan Gültekin (Dk. 119 Kemal Ünal), Serdar Ümit Deniz (Dk. 99 Muhammed Çoban), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır, Mustafa Diler (Dk. 46 Mustafa Acar), Kerem Pala (Dk. 71 Emre Fırtına), Bekir Karadeniz, Arif Birşen (Dk. 90+1 Batuhan Demirel)

Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 78 Hüseyin Atalay), Doğacan Diker (Dk. 99 Kemal Uzuntepe), Hüseyin Çelik, Ramazan Erarslan (Dk. 80 Kerem Az), Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 91 Berke Yılmaz), Osman Demir, Furkan Fehmi Güneş (Dk. 88 Muhammet Furkan Keskinoğlu), Batuhan Tunçay, Mahmut Güleç

Goller: Dk. 18 Doğacan Diker (Bursa Yıldırımspor), Dk. 65 Emir Kaan Gültekin (Isparta 32)

Sarı kartlar: Dk. 13 Serdar Ümit Deniz, Dk. 71 Efşan Geçgin, Dk. 84 Emre Fırtına, Dk. 96 Kadir Turhan, Dk. 117 Batuhan Demirel (Isparta 32), Dk. 84 Furkan Fehmi Güneş (Bursa Yıldırımspor)

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında Bursa Yıldırımspor'a 4-1 üstünlük sağlayan Isparta 32, Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

18. dakikada Bursa Yıldırımspor atağında Furkan Fehmi Güneş'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Doğacan Diker, kafa vuruşuyla topu kaleci Murat Can Yıldız'ın solunda ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursa ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

65. dakikada Isparta 32 oyuncusu Kerem Pala çalımlarla Bursa Yıldırımspor ceza sahası içine girdi. Kerem Pala'nın yerden pasında topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erince 15'er dakikalık uzatma devrelerine gidildi. Bu bölümde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Isparta temsilcisi, Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali
Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali
Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali
Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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