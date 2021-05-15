Futbol: Misli.com 3. Lig
Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'e 2-1 yenildi .
Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'e 2-1 yenildi .
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan karşılaşmada rakibi 10 kişi kaldıktan sonra 37. dakikada 1-0 öne geçen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibin 40. dakikadaki golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda ise 71. dakikada Gökhan Payal'ın kendi kalesine attığı gol Bucaspor 1928'i 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşma Bucaspor 1928'e 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye