Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor

Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'e 2-1 yenildi .

Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'e 2-1 yenildi .

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan karşılaşmada rakibi 10 kişi kaldıktan sonra 37. dakikada 1-0 öne geçen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibin 40. dakikadaki golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda ise 71. dakikada Gökhan Payal'ın kendi kalesine attığı gol Bucaspor 1928'i 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşma Bucaspor 1928'e 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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