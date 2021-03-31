Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Manisaspor'u sahasında 4-0 yendi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Manisaspor'u sahasında 4-0 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu sahada oynanan maçın ilk yarsı 2-0 sonuçlandı.

5. dakikada Gökhan Payal'ın sağdan ceza alanına ortasında, ceza alanı içerisinde ön direkte topla buluşan Emre Gemici, topun gelişine dokunarak, Yeşilyurt Belediyespor'un ilk golünü attı: 1-0.

45. dakikada Deniz Ataç'ın sağdan kullandığı korner atışında arka direkte topa yükselen Emre Gemici, kafa vuruşla takımının 2. ikinci golünü attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeşilyurt Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada İzlem Anıl Balakkız'ın soldan ceza alanına ortasında kale önünde müsait pozisyonda kafa vuran Akın Akman, Yeşilyurt Belediyespor'u 3-0'luk skora taşıdı.

69. dakikada Güney Tutcuoğlu'nun soldan ortasında topu önünde bulan İzlem Anıl Balakkız'ın dokunuşuyla top filelerle buluştu.

Maçta başka gol olmayınca Yeşilyurt Belediyespor 4-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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