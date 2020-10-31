Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'in 8. haftası, iki maç dışında tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'in 8. haftası, iki maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Ergene Velimeşespor ve Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK maçları saat 19.00'da oynanacak. Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Manisa FK-Sancaktepe FK: 2-0
Çorum FK-Ankara Demirspor: 2-3
Uşakspor-Şanlıurfaspor: 2-1
Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon: 0-3
Zonguldak Kömürspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Kırmızı Grup
Elazığspor-Eyüpspor: 2-3
Bayburt Özel İdare-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2
Serik Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor: 0-3
Bodrumspor-Pazarspor: 1-2
Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK: 1-0
Mamak FK-Kırklarelispor: 1-0
Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0
Sivas Belediyespor-Turgutluspor: 4-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever