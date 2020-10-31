Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

31.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:15
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'in 8. haftası, iki maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'in 8. haftası, iki maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Ergene Velimeşespor ve Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK maçları saat 19.00'da oynanacak. Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Manisa FK-Sancaktepe FK: 2-0

Çorum FK-Ankara Demirspor: 2-3

Uşakspor-Şanlıurfaspor: 2-1

Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon: 0-3

Zonguldak Kömürspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Kırmızı Grup

Elazığspor-Eyüpspor: 2-3

Bayburt Özel İdare-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2

Serik Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor: 0-3

Bodrumspor-Pazarspor: 1-2

Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK: 1-0

Mamak FK-Kırklarelispor: 1-0

Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

Sivas Belediyespor-Turgutluspor: 4-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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