Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, Club Brugge ile Antwerp arasındaki kupa finalini 1 Ağustos'ta seyircisiz oynatmaya karar verdi.

2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi. Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu. YENİ SEZON AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı. Kaynak: AA