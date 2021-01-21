Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:51
Futbol: Hazırlık maçı

Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Lig takımlarında Dinamo Moskova, Polonya Ekstraklasa ligi takımlarından Rakow Czestochowa ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Lig takımlarında Dinamo Moskova, Polonya Ekstraklasa ligi takımlarından Rakow Czestochowa ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Devre arası kamp dönemini Antalya'da sürdüren iki takım Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'in sahasında karşı karşıya geldi.

Dinamo Moskova, karşılaşmanın ilk yarısını 1. dakikada Grulev'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, Rus ekibi 75. dakikada Komlichenko'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dinamo Moskova karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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