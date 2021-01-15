Futbol: Hazırlık maçı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Hazırlık maçı

15.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:08
Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, hazırlık maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, hazırlık maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti.

Buca Kaynaklar Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk golünü 28. dakikada Menemenspor'dan İbrahim Akanbi Rasheed kaydetti.

Buca 1928, 32. dakikada Berke Bıyık ile skoru eşitledi ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarının 85. dakikasında Şeref Özcan'ın golüyle yeniden öne geçen Menemenspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Twitter Gelecek Partisi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:11:04. #1.15#
title