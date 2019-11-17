Haberler » Spor » Futbol: Hazırlık maçı - Spor

Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

17.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:02
Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Turuncu-yeşilli takım, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.


Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un ilk yarıdaki golünü 32. dakikada Yacine Bammou kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Cisse, 67. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Adana Demirspor'un tek golünü ikinci yarıda oyuna giren Barış Turan, 88. dakikada attı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.