Futbol: Hazırlık maçı

17.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:48

Süper Lig ekiplerinden Göztepe hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 5-2 mağlup etti.

Göztepe'nin Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede Yalçın Kayan, Cameron Jerome, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Stefano Napoleoni ile goller bulan Göztepe, Muzaffer Kocaer ve Kahraman Demirtaş'ın gollerine engel olamasa da müsabakadan 5-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA