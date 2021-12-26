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Futbol: Ampute Süper Ligi

Futbol: Ampute Süper Ligi
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Pendik Engelliler Spor Kulübü'ne 2-0 yenildi.

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PENDİK, İSTANBUL (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Pendik Engelliler Spor Kulübü'ne 2-0 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Cengiz Demir, Ali Arslan hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Fatih Nazlı ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

Pendik Engelliler Spor Kulübü'nün gollerini 44. dakikada Serkan Dereli, 48. dakikada Emirhan Kargacı kaydetti.

Pendik Engelliler takımı sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Futbol: Ampute Süper Ligi

Futbol: Ampute Süper Ligi

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