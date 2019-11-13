Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın başlayacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. hafta maçları, 14-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı ağırlayacak.
Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
A Grubu
22.45 İngiltere-Karadağ
22.45 Çekya-Kosova
B Grubu
22.45 Sırbistan-Lüksemburg
22.45 Portekiz-Litvanya
H Grubu
20.00 Türkiye-İzlanda
22.45 Fransa-Moldova
22.45 Arnavutluk-Andorra