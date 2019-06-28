Furkan Soyalp'ten Başakşehir'e 4 yıllık imza

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan 24 yaşındaki Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Furkan Soyalp'ten Başakşehir'e 4 yıllık imza

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan 24 yaşındaki Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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