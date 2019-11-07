07.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:23

NBA'de Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 24 dakika sürede 6 sayı, 3 ribaund üretti.



NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Milwaukee Bucks, Staples Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 129-124'lük skorla mağlup ederek 6. galibiyeti elde etti. Bucks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 13 dakika sürede 2 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 16 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Clippers'ta ise Louis Williams 34 sayı 11 asist ve Montrezl Harrell 34 sayı, 13 ribaund ile takımına katkıda bulundu.



Furkan'dan Utah potasına 6 sayı



Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104'lü skorla yendi ve 5. galibiyetini aldu. Utah'ta Donovan Mitchell 24 sayı, 8 asist ve Bojan Bogdanovic 20 sayı, 6 ribaund ve Rudy Gobert 14 sayı, 16 ribaund ile oynadı. Ligde 2. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu Furkan Korkmaz 24 dakika süre aldı ve 6 sayı, 3 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda ayrıca Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaund ve Josh Richardson 24 sayı, 4 asist üretti.



NBA'de günün sonuçları şöyle:



Indiana Pacers: 121 - Washington Wizards: 106



Detroit Pistons: 122 - New York Knicks: 102



Toronto Raptors: 124 - Sacramento Kings: 120



Houston Rockets: 129 - Golden State Warriors: 112



Atlanta Hawks: 93 - Chicago Bulls: 113



Memphis Grizzlies: 137 - Minnesota Timberwolves: 121



Dallas Mavericks: 107 - Orlando Magic: 106



Utah Jazz: 106 - Philadelphia 76ers: 104



Los Angeles Clippers: 124 - Milwaukee Bucks: 129 - İSTANBUL

Kaynak: İHA