Fulham FC kadrosunda kimler var? Fulham ne zaman kuruldu? Hangi ülkede yer alır?
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Fulham FC kadrosunda kimler var? Fulham ne zaman kuruldu? Hangi ülkede yer alır?

Son dakika: İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım Fulham FC oldu. Peki Fulham takımı kadrosunda kimler var, takım ne zaman kuruldu, teknik direktörü kimdir, hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

Fulham FC kadrosunda kimler var? Fulham ne zaman kuruldu? Hangi ülkede yer alır?
05.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:48

Dünyanın en prestijli ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım Fulham FC oldu. Fulham taraftaları ve oyuncuları çok mutlu. Premier lige yükselmesinin ardından Fulham FC takım tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Fulham kadrosunda kimler var, ne zaman kuruldu, hangi ülkede, hangi şehirde yer alır?

FULHAM FC NE ZAMAN KURULDU?

Fulham FC 1879'da kurulan İngiliz futbol kulübüdür. Premier League'de mücadele eden ve maçlarını 25.678 kişilik Craven Cottage'ta oynayan Fulham, siyah-beyaz renklere sahiptir.

Fulham FC kuruluş tarihi : 1879 Fulham St Andrew's Church Sunday School

Fulham FC takımın tam adı : Fulham Football Club

Fulham FC stadyumun adı : Craven Cottage (Londra)

Fulham FC takım sahibi kim : Shahid Khan

Fulham FC takım başkanı kim : Shahid Khan

Fulham FC teknik direktör kim : Slaviša Jokanovic

Fulham FC takımın renkleri neler : Siyah - Beyaz

FULHAM UEFA KUPASI BAŞARISI

Fulham, Premier Lig 2008-2009 sezonunu 7.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiştir. İlk Avrupa kupası macerasında Roma, Basel ve CSKA Sofya'nın bulunduğu E grubunu Roma'nın ardından 2. sırada bitirmiştir. Daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk, Juventus, Wolfsburg ve Hamburg gibi önemli takımları eleyerek finale kadar yükselmiştir. Finalde ise Atlético Madrid'e normal süresi 1-1 biten maçta, uzatmalarda 2-1 yenilerek kupayı kazanamamıştır.

İlk Avrupa kupası macerası olmasına rağmen, ilk sezonunu oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk final oynayan 2 takımdan biri olarak tarihe geçmiştir.

FULHAM HANGİ ÜLKEDE HANGİ ŞEHİRDE YER ALIYOR?

Fulham İngiltere, Londra merkezli bir futbol kulübüdür. Stadyumun adı "Craven Cottage" 'dır. Toplam kapasitesi 25.678 kişiliktir.

FULHAM FC KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler:

Marcus Bettinelli (Kaleci)

Marek Rodák (Kaleci)

Magnus Norman (Kaleci)

Defans oyuncuları:

Denis Odoi (Defans)

Alfie Mawson (Defans)

Tim Ream (Defans)

Maxime Le Marchand (Defans)

Cyrus Christie (Defans)

Joe Bryan (Defans)

Steven Sessegnon (Defans)

Orta saha oyuncuları:

Kevin McDonald (Orta saha)

Neeskens Kebano (Orta saha)

Stefan Johansen (Orta saha)

Tom Cairney (Kaptan) (Orta saha)

Harry Arter (Kiralık) (Orta saha)

Harrison Reed (Kiralık) (Orta saha)

Josh Onomah (Orta saha)

Ibrahima Cissé (Orta saha)

Forvet oyuncuları:

Aleksandar Mitrovic (Forvet)

Bobby Decordova-Reid (Kiralık) (Forvet)

Ivan Cavaleiro (Kiralık) (Forvet)

Anthony Knockaert (Kiralık) (Forvet)

Aboubakar Kamara (Forvet)

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