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Fuat Oktay: Ekonomimizin çarkları güçlü şekilde dönmeye devam edecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ekonominin ve sanayinin çarklarının salgın döneminde döndüğünü ve güçlü şekilde dönmeye de devam edeceğini açıkladı.

Fuat Oktay: Ekonomimizin çarkları güçlü şekilde dönmeye devam edecek
07.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:57

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ekonominin ve sanayinin çarklarının salgın döneminde döndüğünü ve güçlü şekilde dönmeye de devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" dedi.Oktay ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanında olduklarını vurgulayarak, '#BeratAlbayrakınYanındayız' etiketini paylaştı. 


Kaynak: DHA

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