FT Antalyaspor ile İH Konyaspor 47.randevuda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FT Antalyaspor ile İH Konyaspor 47.randevuda

FT Antalyaspor ile İH Konyaspor 47.randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor ile İH Konyaspor 47. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor ile İH Konyaspor 47. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Güney ekibinde Crivelli, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Harun Alpsoy ve Doğukan Nelik sakatlıklarından dolayı, Fredy ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Wright'ın ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Son haftada Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan kırmızı-beyazlılar, Konya deplasmanında da puan yada puanlar hedefliyor.

Öte yandan İH Konyaspor ile FT Antalyaspor toplamda 46 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden 12'sini Antalyaspor, 18'ini Konyaspor kazanırken, 16 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Geçen sezon ligdeki iki karşılaşmada 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı. - ANTALYA

FT Antalyaspor ile İH Konyaspor 47.randevuda

FT Antalyaspor ile İH Konyaspor 47.randevuda

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

 Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title