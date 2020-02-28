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Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Bandırma

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde yarın Teksüt Bandırma ile karşı karşıya gelecek.

28.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:01
Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Bandırma

Frutti Extra Takımı, 21. hafta mücadelesinde yarın Teksüt ile karşı karşıya gelecek.


ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Frutti Extra Bursaspor, yarın saat 17.30'da evinde Teksüt Bandırma'yı konuk edecek. Tofaş Salonun'da oynanacak karşılaşmaya yeşil-beyazlı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından en son oynanan lig karşılaşmasında evinde Ormanspor'u 90-88 mağlup eden Timsah, Bandırma ekibini de yenip alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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