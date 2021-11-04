Frutti Extra Bursaspor-Tofaş maçının biletleri satışa çıktı

Frutti Extra Bursaspor ile Tofaş arasında 6 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak olan derbi müsabakasının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 20 ile 125 TL arasında değişiyor.

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Tofaş karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Cumartesi günü saat 20.15'te başlayacak olan bilet fiyatları da belli oldu. 20 ile 125 TL arasında değişen fiyat aralığında satılacak olan biletler satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu karşılaşma öncesi sosyal medya hesaplarından, "Pandemi sonrası Türkiye'ye ilk dolu tribünleri göstermeye hazır mıyız Bursa?" ifadelerini kullanarak taraftarını Tofaş Spor Salonu'na davet etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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