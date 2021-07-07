Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattı
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Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattı

Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Frutti Extra Bursaspor, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Milli oyuncu Tarık Sezgün ile 4 yıllık anlaştığını duyurdu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Frutti Extra Bursaspor, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Milli oyuncu Tarık Sezgün ile 4 yıllık anlaştığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip bu kez de Tarık Sezgün'ü kadrosuna kattıklarını duyurdu. 'Hoş geldin Tarık Sezgün' başlığı altında kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'te forma giyen Milli oyuncu Tarık Sezgün ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 2001 doğumlu, 2.12 boyundaki genç pivotun kulübümüzde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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