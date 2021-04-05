Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Alimpijevic: Anadolu Efes, Avrupa'nın da en iyi takımlarından biri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Alimpijevic: Anadolu Efes, Avrupa'nın da en iyi takımlarından biri

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Alimpijevic: Anadolu Efes, Avrupa'nın da en iyi takımlarından biri

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı lider Anadolu Efes'e 76-95'lik skorla mağlup oldu.

Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!
Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!
Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı
Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı lider Anadolu Efes'e 76-95'lik skorla mağlup oldu.

Ligdeki 16'ncı mağlubiyetini alan Bursa temsilcisinin, 4 maçlık galibiyet serisi de bu maç ile birlikte sona erdi. Bu hafta şampiyonluk yarışında iddialı bir başka takım Fenerbahçe Beko'yu sahasında ağırlayacak olan Bursa ekibinde gözler bu maça çevrildi.

Karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendiren Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes'i tebrik etti. İstanbul temsilcisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen deneyimli başantrenör, "Çok yetenekli bir takım. Çok derin bir rotasyonları var. Çok fazla yabancı oyuncuları olmadan da oynayabiliyorlar. Sadece Türkiye'nin en iyi takımı değil, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Bu yüzden onları kutlamak istiyorum. Bizimle ilgili çok fazla söylenebilecek bir şey yok, daha iyi oynamalıydık. Daha iyi bir enerji ortaya koymalıydık. Böyle oynamak çok kabul edilebilir bir durum değil. Anadolu Efes'e tabii ki saygı gösteriyoruz ama bu kadro ile çok daha iyi bir performans ortaya koymalıydık" dedi.Frutti Extra Bursaspor'un deneyimli oyuncularından Tevfik Akdamar da, "Maçın başlarında iyi mücadele ettik. Maalesef sonunu getiremedik, sonlara doğru enerjimiz bayağı bir düştü. Kolay sayılara izin verdik, yapacak bir şey yok. Fenerbahçe Beko maçına hazırlanacağız, Anadolu Efes'i tebrik ederim" ifadelerini kullandı.Ligde 11 galibiyeti bulunan Frutti Extra Bursaspor, 10'uncu basamakta yer alıyor.

Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Alimpijevic: Anadolu Efes, Avrupa'nın da en iyi takımlarından biri
Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Alimpijevic: Anadolu Efes, Avrupa'nın da en iyi takımlarından biri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Diego Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Alimpijevic: Anadolu Efes, Avrupa'nın da en iyi takımlarından biri - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:59:59. #1.15#
title