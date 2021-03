FRONT Coin nedir? Güncel Frontier (FRONT) Coin yorum ve grafiği

Frontier bugünkü fiyatı ₺21,36 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.795.155.268 TRY. Frontier son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #322, piyasa değeri ₺761.406.185 TRY. Dolaşımdaki arz 35.650.000 FRONT coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 FRONT coin.

FRONT COİN NEDİR?

Frontier, Chain Agnostik DeFi Toplama katmanıdır. Kullanıcılar Frontier'ı kullanarak DeFi pozisyonlarını, Hisse Senetlerini İzleyebilir ve Yönetebilir, Varlıkları Takas edebilir veya Tek bir yerde daha fazla DeFi Uygulamasını keşfedebilir. Frontier ayrıca Cosmos SDK'ya dayalı Merkezi Olmayan Anahtar Yönetimi blok zinciri olan Frontier zincirini de inşa ediyor. FRONT, aşağıdakiler için kullanılan Yardımcı Program belirtecidir:

Sınır Zincirinde Stake Etme

Uygulama Paketinde (iOS ve Android) gasless işlemler

Likidite Karşılıkları (DEX'ler ve AMM'ler)

Teşvik protokolü (Frontier üzerinden DeFi kullanımının teşvik edilmesi)

NFT Edinimi

Yönlendirmeler

Frontier Ecosystem şunları içerir:

Frontier DeFi Uygulaması - Mobil Sınır Zincirinde DeFi Toplayıcı - Cosmos Tabanlı Merkezi Olmayan Anahtar Yönetimi Blok Zinciri UniFront - Tüm DeFi Protokolleri ve Hizmetleri için Birleşik API.

Frontier'ın Kurucuları Kimlerdir?

Frontier şu anda dünyanın dört bir yanına dağılmış 15'ten fazla üyeden oluşan bir ekipten oluşuyor. Ravindra Kumar, Palash Jain ve Vetrichelvan Jeyapalpandy tarafından kuruldu.

Kurucu olarak Ravindra, daha önce InstaDApp ve Woodstock'un CTO'suydu ve akıllı bir sözleşme geliştiricisi, Android geliştiricisi ve bilgi işlem poliglotudur. Temel kod tabanı, kriptografisi ve form doğrulaması hakkında zengin teknik bilgisi ile Ethereum geliştirmesinin erken bir uygulayıcısıdır. Ravindra'nın 9+ yıllık geliştirme tecrübesi var ve Fueled.com, Care.com ve Cleartrip.com dahil 50'den fazla mobil uygulamada çalıştı.

Vetrichelvan yazılım geliştirme alanında 13 yıllık deneyime sahiptir ve yeni teknolojileri keşfetme ve öğrenmeye ilgi duymaktadır. Pazaryeri ve taşımacılıkta çeşitli projeler üzerinde çalıştı ve tasarım konusunda keskin bir göze sahip. 2+ yıldır blockchain ve DeFi alanında gelişiyor.

Palash Jain, Frontier'in pazarlamasını, topluluğunu, halkla ilişkilerini ve marka farkındalığını tüm yönleriyle denetler. Blockchain alanında 3 yıldan fazla deneyime sahip ve IOST, BitMax, Matic ve Lambda dahil olmak üzere pazarlama cephesinde birkaç projeyle çalıştı.

Dolaşımda Kaç Frontier (ÖN) Coin Vardır?

FRONT jetonlarının sabit bir maksimum kaynağı vardır. Bu, tam olarak 100.000.000 FRONT Token olarak belirlenmiştir ve asla bu noktanın ötesine geçmeyecektir. Yazım sırasında, mevcut dolaşım arzı 15.650.000 ÖN'dür. Toplam arzın% 32,5'i yatırımcılara,% 8'i topluluğa,% 13,5'i Staking ödüllerine,% 20'si Ekosisteme,% 10'u Pazarlamaya,% 10'u Rezervlere ve% 10'u Ekibe dağıtıldı.

Frontier (ÖN) Jetonlarını Nereden Satın Alabilirsiniz?

FRONT tokenleri oldukça likittir ve Binance, Huobi, OKEx, Uniswap ve Balancer gibi birkaç ilk 10 borsa dahil olmak üzere hem Merkezi olmayan hem de Merkezi değişim platformlarında satın alınabilir veya takas edilebilir. En popüler ticaret çiftlerinden bazıları FRONT/ USDT, FRONT/ BTC ve FRONT/ ETH'dir.