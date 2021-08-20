Frikiği genç Arda'ya vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
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Frikiği genç Arda'ya vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı

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Helsinki maçının son anlarında frikikte topun başına gelen Arda Güler, takımın tecrübelisi Sosa'dan izni alamadı. Sosa, frikiği kendisi kullandı ve tepkileri de üzerine çekti. Arda da maçın ardından bu konu hakkında üzgün olduğunu, çocukluk hayalini gerçekleştiremediği ifade etti. Bu sezon Sosa'nın Trabzon'daki gibi liderlik vasfını takıma göstermek, hiyerarşiyi arkadaşlarına hissettirmek adına böyle bir tavır takındığı iddia edildi.

Sarı-Lacivertli forma ile ilk resmi maçına Helsinki karşısında çıkan Arda Güler, son dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanmak istedi ancak topun başındaki Jose Sosa, izin vermedi. İkili arasındaki bu olaydan sonra Sosa taraftarın tepkisini çekti. Arjantinli yıldız bir süre ıslıklandı, sosyal medyada eleştiriler aldı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Maçtan sonra konuşan Güler, "Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım" dedi.

Frikiği genç Arda'ya vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı

AĞABEYLİK VURGUSU

Akşam'ın haberine göre; Sosa'nın ısrarlara rağmen neden frikiği Arda Güler'e bırakmadığı da ortaya çıktı. Liderlik vasfını üstlenmeyi görev edinmesiyle tanınan ve bu konuda Trabzonspor'daki döneminde de katı davranmasıyla bilinen Arjantinli yıldızın, Arda Güler'in hiyerarşiyi ve 'ağabeylik' kavramını hissetmesi, takıma da bunu göstermek için böyle bir tavır takındığı öğrenildi.

Frikiği genç Arda'ya vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı

MARCAO'YA GÖNDERME YAPMIŞLARDI

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında çıkan Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasına göndermede bulunmuş, Sosa'nın genç oyuncu Arda'yı öptüğü bir fotoğraf karesini paylaşmıştı. Bu göndermenin ardından Sosa'nın dün Arda'ya frikik jesti yapmaması dikkat çekti.

Frikiği genç Arda'ya vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
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Frikiği genç Arda'ya vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı - Haberler Spor
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