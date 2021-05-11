Frey'in takımı küme düştü
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Frey'in takımı küme düştü

Frey'in takımı küme düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren'e gönderdiği Michael Frey'in takımı küme düştü.

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren'e gönderdiği Michael Frey'in takımı küme düştü.

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey'in takımı küme düştü. 34 maçlık normal sezonda 31 puan toplayan Waasland-Beveren averajla 17. sırada yer alırken, ligde gerçekleşen format gereği 1B Pro Lig'i 2. sırada bitiren Seraing ile play-out maçları oynadı. Seraing'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, ikinci maçta Waasland-Beveren 5-2 kaybederek, Mouscron'dan sonra Jupiler Lige veda eden ikinci takım oldu.

İsviçreli futbolcu Michael Frey, bu sezon tüm kulvarlarda Beveren formasıyla 32 maçta 17 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Frey'in takımı küme düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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