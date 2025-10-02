Fred neden yok, Fenerbahçe Nice maçında Fred sakat mı, cezalı mı?

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, seyircisi önünde Fransa ekibi Nice'i ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarının coşkulu desteğiyle güçlü rakibine karşı avantaj yakalayarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Zorlu sınav öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler ve teknik heyetin yapacağı tercihlerin nasıl olacağı. Özellikle Fred'in kadroda olmaması, taraftarların kafasında soru işareti yarattı.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi grup etabının ikinci haftasında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma, TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANSLARI VE YAYIN DETAYLARI

TRT 1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebildiği gibi farklı yayın platformlarında da yer alıyor. Kanal; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21. kanaldan takip edilebiliyor. Ayrıca internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Bu mücadele, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynandığından tek maç üzerinden değerlendirilecek. Rövanş karşılaşması ise takımların grup programı kapsamında daha sonraki haftalarda yapılacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde Nice maçı öncesi sakatlığı bulunan Jhon Duran dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Genç futbolcu, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalıyor ve bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

TALISCA KADRODA

Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, bu kez teknik heyetin tercih etmesi halinde Nice karşısında sahada olacak. Brezilyalı futbolcunun dönüşü, Fenerbahçe adına hücum gücünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

• Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

• Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

• Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

FRED NEDEN YOK?

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, teknik direktör tercihi nedeniyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.