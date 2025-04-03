Fred kırmızı kart mı gördü? Fred neden kırmızı kart gördü, Trabzonspor maçında cezalı mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin son dakikalarında yedek kulübesi karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyetinin kavgasına saha içindekiler de dahil oldu. Maç kısa süreliğine dururken, polisler sahaya girdi. Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Peki, Fred kırmızı kart mı gördü? Fred neden kırmızı kart gördü, Trabzonspor maçında cezalı mı?

FRED KIRMIZI KART MI GÖRDÜ?

İki takımın yedek kulübesi bir anda birbirine girdi. Hakem Cihan Aydın maçı durdururken, polis ekipleri sahaya girdi. Yedek oyuncuların ve teknik heyetin kavgasına sahadaki oyuncular da dahil oldu. Kavga güçlükle yatıştırılırken maçta kırmızı kartlar havada uçtu.

Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamasına göre Fred de maç sonu kırmızı kart gördü.

Trabzonspor maçında cezalı olup olmayacağı PFDK sevkleri sorası netleşecek.