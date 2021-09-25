Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Haberler Spor
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Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: AntalyaHAKEMLER: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin TuğralFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Floranus (Dk. 69 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin (Dk. 69 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 69 Ghacha), Mukairu (Dk. 56 Crivelli), Fredy, Wright (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Floranus (Dk. 69 Bünyamin Balcı ), Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin (Dk. 69 Hakan Özmert ), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 69 Ghacha), Mukairu (Dk. 56 Crivelli), Fredy, Wright (Dk. 87 Amilton)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Aabid (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Mustafa Eskihellaç, Mounir Chouiar (Dk. 87 Mallan), Adem Büyük (Dk. 72 Bwalya), Tetteh

GOL: Dk.89 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Gökdeniz Bayrakdar, Naldo (Fraport TAV Antalyspor), Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor )

Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural'ın 89'uncu dakikada attığı golle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç boyu istifaya davet edilen Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonunda takımla beraber taraftarı selamlamaya gitti.

16'ncı dakikada orta alanda kaptığı topu ceza alanı dışına kadar sürükleyen Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşu direğin dibinden dışarıya çıktı.

18'inci dakikada Antalyaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içerisinde Chouiar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38'inci dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Tetteh'in kale önüne yaptığı ortaya Adem Büyük'ün gelişine vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

48'inci dakikada Gökdeniz'in ceza alanı içerisine attığı pası Poli, kaleye göndermek istedi. Oyuncunun ilk vuruşu savunmaya çarparken, devamında yaptığı vuruşu ise Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç kornere çeldi.

53'üncü dakikada başarılı paslarla Antalyaspor ceza alanına giren Malatyaspor'da Chouiar'ın pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kornere gönderdi.

88'inci dakikada Fredy'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.

89'uncu dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte gelişine vuran Güray Vural takımını öne geçirdi: 1-0.

90+2'nci dakikada ceza alanı dışından Hakan Özmert'in vuruşu az farkla auta çıktı

Mücadele Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor Haberleri
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
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Haber: Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Haberler Spor
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