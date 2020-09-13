Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un evinde Gençlerbirliği 'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçtan önce yine olağanüstü bir durum yaşadıklarını söyledi. Geçen yıldan başlayan ve bu yıla taşınan koronavirüs salgını sürecinin ülke ve kent olarak kendilerini etkilediğine dikkat çeken Tamer Tuna, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'e, Gençlerbirliği'nde de hasta olan futbolculara, Sergen Yalçın hocamıza acil şifalar diliyorum" dedi.Antalyaspor altyapısında da kronovirüse rastlandığını aktaran Tamer Tuna, "Bu virüsten hiç kaçış yok. Kendimize ne kadar dikkat etsek de maalesef yakalanabiliyoruz. Ayrıca, bu olağanüstü durumda taraftarsız sezona başladık. Antalyaspor'un geçen yıldan ortaya koyduğu oyun değeri, kazanma arzusu ve disiplin devam ediyor. Biz geçen yıldan kaldığımız yerde devam etmek istedik ve devam ediyoruz. Gençlerbirliği'nin kadrosu da iyiydi. Oyun disiplini açısından oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç planladığımız gibi oldu. Sıcak ve nem iki takımı da olumsuz yönde etkiledi. Ortaya koyduğumuz konsantrasyon ve lige iyi başlama arzusu üst seviyedeydi. Bugünkü maçta golü erken bulmamız, ikinci yarı için hazırladığımız planlarımızın tutmasına olanak sağladı" diye konuştu.Takım halinde yaptıkları savunmaya övgüler yağdıran Tamer Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hem savunmada, hem hücumda takım savunmamız üst seviyedeydi. Topa sahip olduğumuz anlarda daha iyi oynasaydık, daha farklı kazanabilirdik. Bu konuda gelişmeliyiz. Ayrıca, dün Berkay adında bir taraftarımızı trafik kazasında kaybettik. Aileye ve camiaya başsağlığı diliyorum. Üzülüyoruz. Böylesi olağanüstü süreçte bunlar yaşanıyor. Durum böyle olunca da hiçbir şeyin tadı olmuyor. Podolski ve Nuri Şahin ofansif olarak katkı sağlayacak oyuncular. Biz iyi mücadele eden ve takım savunmasını iyi yapan bir takımız. Bugün oyuna sonradan aldığımız tüm futbolcularımızın takıma katkısı oldu. Türkiye'de 19 farklı oyuncuyu kullanarak gol atan tek takımız."MERT NOBRE: İSTATİSTİKLER İYİ AMA GOL YOK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre ise maçın ilk yarısında girdikleri gol pozisyonunu değerlendirseler karşılaşmanın gidişatının tam tersine dönebileceğini belirterek, "Çok kolay hatalar yaptık. Yediğimiz gollerdeki hatalar olmamalı. Fiziksel olarak hazır değiliz. Taktiksel olarak da eksiklerimiz var. Bugün istatistiksel eksiklerimiz de vardı. İstatistikler iyi ama gol yok. Önümüzdeki Konyaspor maçını düşünmeliyiz" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA