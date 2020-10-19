Fransız eski futbolcu Evra, tarafından aldatıldığını öğrenen talihsiz eşin dünyası başına yıkıldı
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Fransız eski futbolcu Evra, tarafından aldatıldığını öğrenen talihsiz eşin dünyası başına yıkıldı

19.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:04

Manchester United ve Juventus gibi takımların formasını giyen 39 yaşındaki futbolcu Patrice Evra'nın yıllar önce Las Vegas'ta tanıştığı bir doktor kadınla karısı Sandra'yı aldattığı ve kadından iki çocuk yaptığı ortaya çıktı. Olay sonrası Sandra'nın depresyona girdiği öğrenildi.

The Sun gazetesine geçen hafta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Patrice'nin eşi Sandra, kocasının daha önce kendisini bir model ile aldatmasından sonra 32 yaşındaki doktor Gabriella Birley ile aldatıp çocuk sahibi olduğunu öğrenmesi kendisi için ikinci darbe olduğunu söyledi.

Sandra, kocasının Las Vegas'ta bulundukları sırada kendisini Gabrialle ile aldattığını ve İngiltere'ye döndüklerinde kadınla görüştüğünü dile getirdi. Evra'nın eşi ayrıca, Gabrielle'in Brezilya'da 2014 Dünya Kupası oynandığı sırada Fransa tribünlerinde yer aldığını da sözlerine ekledi. Hatta sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaştığını belirtti.

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADI

Sandra kocası ile evliliklerini bitirmek için boşanmaya doğru gittiklerini Paris'ten ayrılıp İngiliz SkySport kanalında çalışmaya başladığını ve şuan 25 yaşındaki model arkadaşı Margaux Alexandra ile şubat ayından beraber yaşadığını söyledi.

DEPRESYONA GİRDİ

Aileye yakın bir kaynak, Sandra'nın kocasının kendisini bir model ile aldattığı ortaya çıkmasından sonra doktor kadınla aldatıp çocuk sahibi olmasının Sandra'yı depresyona soktuğunu söyledi.

Fransız eski futbolcu Evra, tarafından aldatıldığını öğrenen talihsiz eşin dünyası başına yıkıldı

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Haber Yorumları (1)
ENİS: OLAN OLAY NE İLKTİ, NE DE SONUNCUSU OLACAK. ÜNLÜ, KALİTELİ, BAŞARILI BİR FUTBOLCU. HAYRANI ÇOK. GÜZEL BİR KADINLA YAPILAN EVLİLİK. '' HEP BAKLAVA, HEP BAKLAVA'' CANI ''MUHALLEBİ''ÇEKİNCE. . . .
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