Fransız Ekibi Volero Le Cannet'i 3-0 Yenen VakıfBank, Yarı Finali Garantiledi

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Volero Le Cannet takımını 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi.

GRUPTAKİ SON MAÇ CUMA GÜNÜ

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın son şampiyonu VakıfBank, bu galibiyetle A Grubu'nda 2'de 2 yaparak gruptaki son maçı öncesi yarı final hakkını kazandı. VakıfBank, üçüncü ve son maçında 7 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Minas ile karşılaşacak.