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Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı

Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
30.04.2020 23:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:17

Fransa'da futbol liglerinin iptal edilmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Rennes, sezon başında Galatasaray forması da giyen Steven Nzonzi'nin sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve devre arasında yolları ayırdığı Steven Nzonzi için flaş bir açıklama yapıldı.

Rennes Başkanı Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada Şampiyonlar Ligi bileti alındığı takdirde Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin bir yıl uzatılacağı ifadelerinin yer aldığını açıkladı.

LİG İPTAL OLUNCA DEVLER LİGİ BİLETİ ALDI

Fransa Ligue 1'de sezonun tescil edilmesiyle birlikte Rennes, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Rennes'te bu sezon 7 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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