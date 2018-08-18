Fransız Ekibi Lyon, Jason Denayer'i Transfer Etti

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Belçikalı stoper Jason Denayer, Fransa Lig 1 takımlarından Lyon'la anlaşma sağladı.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransız basınına verdiği demeçte Jason Denayer'in transferinin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncu için Manchester City, kiralama tekliflerini reddetmişti. Oyuncuyu satmayı hedefleyen Premier Lig kulübü, Lyon'dan gelen teklifi kabul ederken prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Jason Denayer, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Belçikalı oyuncu kiralık sözleşmesi bittikten sonra Manchester City'e dönmüştü.

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