Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas'a Fransız devi Lyon talip oldu. Takımın yeni hocası Peter Bosz'u Pelkas'la yakından ilgilendiği belirtildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre; hücumda çok yönlü bir oyuncu arayan Lyon, Pelkas için ilk temasını kuracak.