Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor
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Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor

Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas'a Fransız devi Lyon talip oldu. Takımın yeni hocası Peter Bosz'u Pelkas'la yakından ilgilendiği belirtildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre; hücumda çok yönlü bir oyuncu arayan Lyon, Pelkas için ilk temasını kuracak.

Sarı-Lacivertliler'de geride bıraktığımız sezonda Altay, Szalai ve Ozan'la birlikte yıldızı parıldayan az sayıdaki futbolculardan olan Yunan futbolcu Pelkas, Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lyon'un dikkatini çekti. Takımın başına geçen Bosz'un Pelkas'la yakından ilgilendiği belirtildi. Çok yönlü bir hücum oyuncusu arayan Lyon, Pelkas için teklif sunmaya hazırlanıyor.

10 MİLYON EURO VEREN ALIR

Yunan yıldız bu sezon Fenerbahçe 'de kanatların yanı sıra forvet arkasında görev yapmış, 34 resmi maçta 8 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı. Sarı Lacivertliler, Pelkas için PAOK'a 2 milyon Euro bonservis ödemişti. Yönetimin 27 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açacağı belirtildi. Fenerbahçe, bu paranın altına inmeyi düşünmüyor.

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