Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Youcef Belaili'ye resmi teklif yaptığını yazarken, 28 yaşındaki futbolcunun sosyal medyadaki aslan emojili paylaşımı dedikoduların artmasına neden oldu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gündemine Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'yi almıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapan yıldız futbolcuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından Foot Mercato, Galatasaray'ın oyuncuya ilk teklifini yaptığını duyurdu. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun da kulübü 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa'ya dönmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

ASLAN EMOJİSİ PAYLAŞMASI HEYECAN YARATTI

Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

Sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

Belaili, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

(Sabah)