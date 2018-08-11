Fransız Basını, Beşiktaş'ın Nacer Chadli İle Anlaştığını Duyurdu
Fransız basını, uzun süredir adı Beşiktaşla anılan Nacer Chadli'nın siyah beyazlılarla anlaştığını duyurdu.
Fransız basını,Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Belçikalı futbolcu Nacer Chadli'nin, siyah-beyazlı takımla anlaştığını duyurdu.
GÖRÜŞMELERİN DEVAM EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ
France Football'da yer alan habere göre Beşiktaş, oyuncuyla maaşı konusunda mutabakata vardı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın kulübü West Bromwich ile satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerine görüşmelerini sürdürüyor.
CHADLİ'NİN 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Nacer Chadli, son iki sezondur Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giyiyor. Mavi-beyazlı formayla 38 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 6 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Chadli, 51 kez sırtına geçirdiği milli forma ile 6 gol kaydetti. Chadli'nin İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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dümennnn...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ABD'nin Türkiye de sayısız askeri üssü var bizde bunları bir gecede evlerine postalayalim sonra dolar isterse 10 TL olsun ABD nin Ortadoğu'da ki elini kırmak gerek en etkin üsleri Türkiye'de bakalım gtlr buradan gitmeyi yiyormu? Yada ikinci şık sadece Suriyelileri değil tüm mültecilere Avrupa'nın kapısını açalım işte o zaman bak AB ile ABD nin kavgasına birbirlerini yesinler bizde kendi işimize bakalım haktır AllahCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır..: Askeri üslere yapılacak en ufak şey savaş sebebidir. Bi akıllı sensin zaten1 Yayından Kaldır