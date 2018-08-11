Fransız Basını, Beşiktaş'ın Nacer Chadli İle Anlaştığını Duyurdu

Fransız basını,Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Belçikalı futbolcu Nacer Chadli'nin, siyah-beyazlı takımla anlaştığını duyurdu.

GÖRÜŞMELERİN DEVAM EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

France Football'da yer alan habere göre Beşiktaş, oyuncuyla maaşı konusunda mutabakata vardı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın kulübü West Bromwich ile satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

CHADLİ'NİN 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Nacer Chadli, son iki sezondur Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giyiyor. Mavi-beyazlı formayla 38 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 6 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Chadli, 51 kez sırtına geçirdiği milli forma ile 6 gol kaydetti. Chadli'nin İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.