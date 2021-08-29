Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor

Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya'da gollerine devam ediyor. Sezon başında kiralık geldiği Marsilya'da sağ kanadı parselleyen Cengiz, dördüncü maçında üçüncü golünü attı. Milli futbolcumuz,St. Etienne'i 3-1 yendikleri maçta şık bir gol kaydetti. Sosyal medyada Cengiz hakkında 'Türk Robben' yorumları yapıldı.