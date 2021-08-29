Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor
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Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor

Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya'da gollerine devam ediyor. Sezon başında kiralık geldiği Marsilya'da sağ kanadı parselleyen Cengiz, dördüncü maçında üçüncü golünü attı. Milli futbolcumuz,St. Etienne'i 3-1 yendikleri maçta şık bir gol kaydetti. Sosyal medyada Cengiz hakkında 'Türk Robben' yorumları yapıldı.

Milli yıldızımız Cengiz Ünder, Fransa'da gollerine devam ediyor. Cengiz Ünder, 3-1 kazandıkları St. Etienne karşılaşmasında son golü kaydetti.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz, bu sezon dördüncü maçında üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

"TÜRK ROBBEN"

Cengiz hakkında Fransız ve Türk futbolseverler, 'Türk Robben' yorumunda hemfikir oldu. Ateşli Marsilya taraftarı önünde tutuk kalacağı konuşulan Cengiz, tam tersi bir iş çıkardı...

Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
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