Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü
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Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü

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Fransız futbolunun önde gelen kulüplerinden Bordeaux ile Angers yapılan mali incelemelerin ardından 2. Lig'e (Ligue 2) düşürüldü. Bordeaux kulübünün yatırımcısının geri çekilmesi sebebiyle Ligue 2'ye düşürüldüğünü bildirdi. Angers'in ise evraklarındaki bir eksiklik yüzünden aynı cezaya uğradığı kaydedildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile Angers'in küme düşürüldü. İki kulübü incelemeye alan DNCG (Mali Polis), Bordeaux kulübünün yatırımcısının geri çekilmesi sebebiyle Ligue 2'ye düşürüldüğünü bildirdi. Angers'in ise evraklarındaki bir eksiklik yüzünden aynı cezaya uğradığı kaydedildi.

BORDEAUX SATIŞLA KURTULMAK İSTİYOR

Bu karar üzerine her iki kulüp de itiraz yoluna gideceklerini duyurdu. Bordeaux, kulübün satılmak üzere olduğunu ve DNCG'ye sağlam bir plan ile gerekli güvencelerin sunulacağını ifade etti.

ANGERS'IN SORUNU BELGE

Aynı şekilde Angers yönetim, de Rayan Aït Nouri'nin Wolverhampton'a kiralanmasında eksik bir belge nedeniyle düşürüldüklerini, bu belgeyi ibraz edeceklerini bildirdi.

BORDEAUX'NUN 6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fransa'daki yetkililerin kulüplerin bu itirazlarının ardından karar değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Bordeaux, 6 kez Fransa şampiyonu olan ülkenin en köklü kulüplerinden biri. Amerikalılara satıldıktan sonra yatırımcıların desteği çekmesi ile büyük kriz yaşayan kulüp alınan bu kararla ağır bir darbe daha yedi.

Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezonu Bordeaux 12., Angers 13. sırada tamamlamıştı.

(Radyospor)

Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü
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