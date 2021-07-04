Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Otelde Asyalı çalışanlarla alay eden futbolculara tepki yağıyor
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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Otelde Asyalı çalışanlarla alay eden futbolculara tepki yağıyor

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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı patlak verdi. 2019'da Dembele ve Griezmann'ın Barcelona ile Asya'daki bir hazırlık turnuvasında Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dembele ve Griezmann'dan büyük ayıp. 2019'da Asya'daki bir hazırlık turnuvasında otelde konaklayan Fransa Milli Takımı'nda Dembele ve Griezmann'ın çalışanlara karşı yaptıkları ortalığı ayağa kaldırdı.

Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Otelde Asyalı çalışanlarla alay eden futbolculara tepki yağıyor

"ÇİRKİN YÜZLER SEN OYNAYABİLESİN DİYE"

Dembele'nin çektiği videoda "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Bu ne garip bir dil? Ülkenizde teknolojik bir üstünlüğünüz var mı, yok mu?" ifadelerini kullanıyor. Bu görüntüler sonrası iki futbolcu hakkında nasıl bir işlem yapılacağı merak konusu oldu.

Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Otelde Asyalı çalışanlarla alay eden futbolculara tepki yağıyor
Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Otelde Asyalı çalışanlarla alay eden futbolculara tepki yağıyor
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