Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi
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Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi

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Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, şampiyonluk kupasına kavuştu. Tesislerde düzenlenen törende 'Kral' tezahüratlarıyla eşliğinde sahneye çıkan Burak Yılmaz kupayı kaldırarak takım arkadaşlarıyla şampiyonluk sevincini yaşadı.

Fransa Ligue 1'de 10 yıl sonra Lille'e şampiyonluğu getiren baş aktörlerden Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı kupasına kavuştu.

BURAK YILMAZ SLOGANLARI ATILDI

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 'Kral' tezahüratlarıyla sahneye davet edildi. Keyifli anların yaşandığı törende, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile diğer futbolcular kupayı kaldırarak şampiyonluğun sevincini yaşadı. Futbolcular kupayı kaldırdığı sırada 'Burak Yılmaz' sloganları attı.

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi
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