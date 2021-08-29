Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Montpellier'i 2-1 yendi
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Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Montpellier'i 2-1 yendi

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Montpellier'i 2-1 yendi
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Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, sahasında Montpellier'i 2-1 mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı. Fransız ekibinde milli futbolcumuz Lille, attığı golle galibiyetin mimarlarından oldu

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Montpellier'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, rakibini 2-1 mağlup etti.

PERDEYİ YUSUF AÇTI

Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 45+1. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Montpellier, bu golün 1 dakika sonrasında Laborde'nin attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 56. dakikasında Jonathan David, attığı golle Lille'i 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille, ligde ilk 3 puanını aldı.Öte yandan milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 83. dakikada yerini Amadou Onana'ya bırakırken, Burak Yılmaz da 90+3. dakikada yerini bir başka milli futbolcu Zeki Çelik'e devretti.

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Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Montpellier'i 2-1 yendi - Haberler Spor
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