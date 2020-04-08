Fransa ekonomisi Covid-19 nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa Merkez Bankası, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 6 gerilediğini açıkladı.
08.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:09
Fransa Merkez Bankası, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 6 gerilediğini açıkladı. Bu veriler, ülkede 1945'ten bu yana Fransız ekonomisinin en kötü üç aylık performansı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Dunya.com