Fransa ekonomisi Covid-19 nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa Merkez Bankası, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 6 gerilediğini açıkladı.

Fransa Merkez Bankası, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 6 gerilediğini açıkladı. Bu veriler, ülkede 1945'ten bu yana Fransız ekonomisinin en kötü üç aylık performansı olarak kayıtlara geçti.