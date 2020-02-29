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Fransa'da Nimes-Marsilya maçı sırasında bir kişi hayatını kaybetti

Fransa Birinci Futbol Ligi'ndeki (Ligue 1) Nimes-Olympique Marsilya maçı sırasında bir kişi, tribünde rahatsızlanarak öldü.

29.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:54
Fransa'da Nimes-Marsilya maçı sırasında bir kişi hayatını kaybetti

Birinci Ligi'ndeki (Ligue 1) Nimes-Olympique Marsilya maçı sırasında bir kişi, tribünde rahatsızlanarak öldü.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Nimes'in Olympique Marsilya'yı ağırladığı maç sırasında tribünde bulunan 38 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nimes takımı taraftarının yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Öte yandan Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Olympique Marsilya, Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanarak 55 puana ulaştı.

Kaynak: AA

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