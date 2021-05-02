Fransa'da manşetler kırmızı-beyaz! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten övgüyle bahsettiler
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Fransa'da manşetler kırmızı-beyaz! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten övgüyle bahsettiler

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Ligue 1'de Lille formasıyla attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında sırtlayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten Fransız medyası övgüyle bahsetti. En son Nice maçında fileleri havalandıran milli yıldızların adı manşetleri süsledi. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Burak ve Zeki'nin performansından övgüyle bahsederken, "Türk bağlantısı" ifadelerini kullandı.

Ligue 1'de Lille formasıyla attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında sırtlayan Burak Yılmaz'dan Fransız medyası övgüyle bahsetti. En son Nice maçında fileleri havalandıran milli yıldızın adı manşetlerden düşmüyor.

Fransa Ligue 1'de 35. hafta mücadelesinde Lille, Nice'i milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup ettiği ve şampiyonluk yolunda çok değerli 3 puanı hanesine yazdırdı. Türk futbolcuların bu performansı sonrası Fransa'da manşetler kırmızı-beyaza büründü. Fransız medyası milli yıldızlardan övgüyle bahsetti.

LE FIGARO: HER ZAMAN

Le Figaro gazetesinin haberinde futbolcunun ilerleyen yaşına karşın çok formda olduğuna dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: "Burak 35 yaşındaki etkili futboluyla, Lille takımının olmazsa olmazı ve bu hücum katkısıyla her zamankinden genç görünüyor".

20 MINUTES: NEDEN 35 YAŞINI BEKLEDİ?

20 Minutes internet sitesinde deneyimli forvet için övgü dolu ifadeler kullanıldı: "Türk forvet bu sezon League 1'de Lille formasıyla adeta parlıyor. Avrupa'daki ilk deneyimini bu sezon yaşıyor. Neden Avrupa'ya gelmek için 35 yaşını bekledi?"

L'EQUIPE: SAKİN GÜÇ, TÜRK BAĞLANTISI

L'Equipe gazetesi ligin lideri olarak şampiyonluğa yürüyen takımın başarısında Türk futbolcuların katkısına vurgu yaptı. Gazetesinin kapağında Burak Yılmaz'ın gol sevincinin resmini 'Sakin güç' başlığıyla paylaşırken internet sitesinde, Nice karşısında diğer golü atan ismin de Zeki Çelik olduğunun altını çizerek 'Türk bağlantısı' tabirine yer verdi.

FRANCE INFO: TÜRKLER HARİKA GOLLERİYLE FARK OLUŞTURDU

AA'da yer alan habere göre; kamu yayıncısı France Info, "Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu." ifadesini kullandı. France Football dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor." yorumu yapıldı.

Fransa'da manşetler kırmızı-beyaz! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten övgüyle bahsettiler
Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti
Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti
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