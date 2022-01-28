Fransa'da GSYİH, 52 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Haberler Ekonomi
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Fransa'da GSYİH, 52 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Fransa'da GSYİH, 52 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Fransa'da, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), 2021 yılında yüzde 7 artarak 52 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), 2021 yılında yüzde 7 artarak 52 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE), yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Fransa'da, 2020 yılında yaşanan yüzde 8'lik bir düşüşün ardından 2021 yılında yüzde 7 oranında artış yaşandı. 2021 yılında yüzde 7'lik bir artışın ardından ülkede, 52 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinden biri olmayı vaat eden Fransız ekonomisinin performansı, 2021'de yüzde 6,7 büyüme öngören Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (İNSEE) ve Fransa Banka tahminlerini ise geride bıraktı. İNSEE, 2021'in tamamında GSYİH'nın 2019'daki ortalama seviyesinin yüzde 1.6 altında kaldığını ve 2021'in Avrupa için tamamen normale dönüşü işaret etmediğinin bir göstergesi olduğunu ekledi.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Covid-19 ile bağlantılı ekonomik krizi silen bu muhteşem toparlanmayı" memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bakan, "Fransız ekonomisi tam hızla gelişmeye devam ediyor ve güçlü bir tepki kapasitesine sahip" dedi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

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