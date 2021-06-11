Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alan Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı
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Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alan Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı

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Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan ve geliri olmayan kişilere verilen devlet yardımından faydalanarak 45 bin euro alan Türk asıllı bir çift, banka hesaplarında 500 bin euronun bulunduğunun ortaya çıkması sonucu hapis cezasına çarptırıldı. Vergi dairesinin ortaya çıkardığı hesaplardaki anormallikler sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında Türk asıllı çifte ait 11 banka hesabı bulundu.

Ülkenin batısındaki Lorient şehrinde pazartesi günü görülen davada çiftin 2016 ve 2017 yıllarında ülkede geliri olmayanlara verilen Etkin Dayanışma Geliri (RSA) adlı devlet yardımından toplam 45 bin euro aldığı ortaya çıktı. Bu süreçte hesaplarında 500 bin euro bulunduğunu fark eden vergi dairesi ise vergi beyannamesinde yaklaşık 300 bin euroluk bir eksiklik olduğunu tespit etti.

11 BANKA HESABI BULUNDU

Vergi dairesinin ortaya çıkardığı hesaplardaki anormallikler sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında Türk asıllı çifte ait 11 banka hesabı bulundu. Hesapları yalanlamayan aile babası, mahkemedeki davasında Almanya'da inşaat şirketi sahibi kardeşinin satış gerçekleştirmek için kendisinden bu hesapları açmasını istediğini ifade etti. Bu işlemlere dair hiçbir faturanın bulunmadığını belirten kişi, fatura istenmesinin gerektiğinden haberi olmadığını fakat faturasız çalışmanın yasak olduğunu öğrendiğini ve dersini aldığını mahkeme önünde ifade etti.

AİLE BABASINA 18, EŞİNE İSE 6 AY ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI

Savcılık ise hesaplardaki tüm faturasız işlemlere rağmen çiftin devlet yardımı alabilmek için gereken tüm belgeleri sunduğunun altını çizerek ülkedeki en düşük gelirlilere verilen yardımı almayı başardıklarını belirtti. Euronews'in haberine göre mahkeme duruşmanın ardından aile babasını 18 ay, eşini ise 6 ay ertelenmiş hapis cezalarına çarptırdı.

Devletten yardım olarak alınan 45 bin euroyu geri ödeyecek çiftten vergi dairesi de yaklaşık 400 bin euroluk bir vergi cezası talebinde bulunabilir.

Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alan Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı
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