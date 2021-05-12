Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın
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Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın

Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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