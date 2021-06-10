Fransa Açık tek kadınlarda Pavlyuchenkova-Krejcikova finali oynanacak
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Fransa Açık tek kadınlarda Pavlyuchenkova-Krejcikova finali oynanacak

Fransa Açık tek kadınlarda Pavlyuchenkova-Krejcikova finali oynanacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlarda, oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen Anastasia Pavlyuchenkova ve Barbora Krejcikova finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlarda, oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen Anastasia Pavlyuchenkova ve Barbora Krejcikova finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günü, akşam seansındaki tek kadınlar yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Tek kadınlarda dünya sıralamasının 33. sırasındaki Barbora Krejcikova, klasmanın 18. basamağında yer alan Maria Sakkari'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Çekyalı tenisçi Krejcikova, Yunan rakibini 7-5, 4-6 ve 9-7'lik setlerle mağlup etti.

3 saat 18 dakika süren müsabakayı kazanan Krejcikova, finalde Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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Fransa Açık tek kadınlarda Pavlyuchenkova-Krejcikova finali oynanacak - Haberler Spor
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