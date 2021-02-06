Frankfurt'tan Bursaspor'a Ali Akman eleştirisi: Karar utanç verici

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Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladığı için Ali Akman'ı kadro dışı bırakan Bursaspor'a Almanya ekibinden eleştiri geldi. Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, genç futbolcunun kadro dışı bırakılma kararının utanç verici olduğunu söyledi.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Adi Hütter, Bursaspor'un verdiği 'kadro dışı' kararını utanç verici olduğunu söyledi.

Basın toplantısında Ali Akman hakkında konuşan Avusturyalı teknik adam, "Onun Bundesliga'ya uyum sağlayacağını düşünmesem, bu transfere onay vermezdim. Oyun tarzını izlemek beni keyiflendiriyor. Ayrıca bu sezonki istatistiklerinin de iyi olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE ANTRENMAN YAPARAK MAÇ EKSİĞİNİ KAPATIR"

Bursaspor'un 18 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bırakmasını eleştiren Hütter, "Verdikleri karar utanç verici. Ancak Ali'nin yaz aylarında bizimle yapacağı antrenmanlara maç eksiğini tamamlayacağını düşünüyorum. Yine de zamana ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım" dedi.

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ali Akman, 1 Temmuz'dan itibaren Frankfurt forması giyecek.