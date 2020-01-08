: Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı

08.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:20

Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti ve eşi Ilary Blasi, Maldivler'deki tatillerinde son derece keyifli vakit geçiriyorlar. Sosyal medya üzerinden tatillerinden enstantaneler paylaşan ikili, güneş ve denizin tadını çıkarıyorlar.

Efsane futbolcunun eşi Blasi, son yaptığı paylaşımda takipçilerini şaşkına çevirdi. Yaptığı egzersizlerle spora olan tutkusunu gözler önüne seren 38 yaşındaki Blasi, nasıl formda kaldığını başının üstünde amuda kalkarak gösteren Blasi'nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA SON DERECE AKTİF

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Blasi'nin 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

2005 yılında Roma efsanesi Totti ile evlenen 38 yşaındaki Ilary Blasi'nin Cristian, Chanel ve Isabel isminde 3 çocuğu bulunuyor.

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